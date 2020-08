Herlings steviger aan de leiding in MXGP na puike inhaalrace in Letland

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de leiding in het MXGP-klassement verstevigd. Na een puike inhaalrace in de eerste manche van de Grand Prix van Letland, eindigde Herlings woensdag als derde. Glenn Coldenhoff, afgelopen weekend nog winnaar in Letland, werd zevende.

De MXGP-coureurs werken, om een inhaalslag te maken na de coronapauze, drie grands prix af in acht dagen op hetzelfde circuit in Letland. Herlings had drie dagen geleden, bij de eerste GP, al moeite met de start op de harde zandbaan en dat was woensdag niet anders. In de eerste bocht werd hij opgehouden door een valpartij, waardoor hij zich vanuit het achterveld naar voren moest zien te rijden.

Die inhaalrace eindigde uiteindelijk zeer verdienstelijk op de derde plaats. Concurrent Tim Gajser, de titelverdediger en nummer twee van het huidige klassement, kende een dramatische eerste manche. Naast een matige start vloog hij ook nog eens van zijn motor. Gajser behaalde daardoor geen punten.

De zege in de eerste manche ging naar de Italiaan Antonio Cairoli. De zevenvoudig wereldkampioen boekte zijn eerste zege van dit MXGP-seizoen. Brian Bogers, de derde Nederlander in de MXGP, reed lang in de top-5 maar werd uiteindelijk tiende.

De tweede manche start woensdagmiddag om 15.10 uur en is live te volgen via NOS.nl.