Partij van Poetin behaalt verwachte meerderheid in Russisch parlement

Toch protesteerden leden van de Communistische Partij in Moskou tegen de verkiezingsuitslag:

Drie partijen die samen de meeste resterende zetels gaan innemen, behoren tot de zogenoemde " systeem-oppositie ": partijen die door de regering worden gefinancierd in ruil voor hun steun in het parlement. De Communistische Partij, de grootste partij die onafhankelijk van de regering opereert, boekte winst en ging van 42 naar 57 zetels.

Volgens de CEC komt dat samen neer op 324 zetels voor Verenigd Rusland. Dat zijn er 19 minder dan er werden behaald in de verkiezingen van 2016, maar nog steeds genoeg om grondwetswijzigingen door te kunnen voeren.

De Poetin-gezinde partij Verenigd Rusland heeft 324 van de 450 zetels binnengehaald bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Russische verkiezingsautoriteit CEC. Hiermee behaalt de partij de verwachte ruime meerderheid in het parlement, al valt die wat lager uit dan het aantal zetels in 2016.

Tegenstanders en oppositiepartijen beschuldigen de autoriteiten van grootschalige fraude bij de stembusgang. Eerder meldde waarnemersorganisatie Golos dat er duizenden onregelmatigheden zijn geregistreerd: van groepen ambtenaren die gemobiliseerd zijn om te gaan stemmen tot een stembus met een verborgen achterdeurtje erin.

Ook het Westen had kritiek. De EU, het Verenigd Koninkrijk en de VS noemden de verkiezingen niet vrij. EU-buitenlandchef Borrell zei dat er regels zijn geschonden en dat de verkiezingen hebben geleden onder intimidatie en de afwezigheid van waarnemers.

Meerderheid van belang

Voorafgaand aan de verkiezingen werden ook bondgenoten van oppositieleider Navalny uitgesloten van deelname aan de verkiezingen omdat de rechter Navalny's beweging als "extremistisch" had bestempeld.

Hierop besloot de beweging van Navalny kiezers aan te moedigen tactisch te stemmen tegen Verenigd Rusland. Dat kwam erop neer dat ze moesten stemmen op de kandidaat die de meeste kans maakte de kandidaat van Verenigd Rusland te verslaan in een bepaald kiesdistrict. Een speciaal hiervoor ontwikkelde app die stemadvies gaf, werd op verzoek van het Kremlin door Apple en Google uit hun downloadwinkels verwijderd.

Voor president Poetin is een meerderheid in het parlement cruciaal. Dat komt omdat dit parlement er nog zit als hij in 2024 opnieuw tot president kan worden gekozen. Met Verenigd Rusland als grootste partij lijkt een herverkiezing voor Poetin gegarandeerd.