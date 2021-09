Ajax boekt ook tegen Fortuna Sittard ruime zege: weer vijf goals erbij

Drie dagen na de 9-0 overwinning op Cambuur heeft Ajax opnieuw een eenvoudige zege geboekt in de eredivisie. De uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard eindigde in een 5-0 zege voor de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Bij het rustsignaal stond er al 3-0 voor Ajax op het scorebord in Sittard en dat was gezien het spelbeeld geen verrassing. De stand halverwege had zelfs nog veel hoger kunnen uitvallen.

De Amsterdammers stapelden namelijk kans op kans in de eerste helft. Na een goede redding van Fortuna-verdediger George Cox op de doellijn en een schot van Sébastien Haller in de handen van doelman Yanick van Osch, opende Steven Berghuis in de elfde minuut de score.

99ste doelpunt Tadic

De thuisploeg had niet veel in te brengen en moest toezien hoe Noussair Mazraoui met een geplaatst schot nog binnen het halfuur de voorsprong verdubbelde. Ook Dusan Tadic was trefzeker. Hij schoot raak uit de draai en maakte het 99ste eredivisiedoelpunt in zijn carrière.