In beeld: de lava blijft stromen op La Palma

Op dinsdag werden nog steeds mensen geëvacueerd, zoals hier in de wijk Todoque, in het stadje Los Llanos. Veel mensen vrezen hun huis niet intact terug te vinden:

Er zijn nog geen doden of gewonden gevallen op het eiland, en van sommige inwoners in de gevarenzone wordt ook het huis gespaard. Deze inwoner van El Paraiso had bovengemiddeld veel geluk:

Veel toeristen verlaten intussen het eiland. Ze zien het niet zitten om in een opvang te blijven, en vliegen zo snel mogelijk naar huis. "De dame bij wie we verbleven, weet niet of haar huis nog staat. Het is verschrikkelijk."