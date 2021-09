Van ‘bizar’ tot ‘leerzaam’: reacties op de Troonrede

Er is veel onrust en onzekerheid, maar Nederland is en blijft een goed land om in te leven. Dat was de boodschap die koning Willem-Alexander vandaag uitsprak . Wat vinden Nederlanders van zijn toespraak, en de plannen van het demissionaire kabinet?

"Het is behoorlijk stressvol", zegt zij vanuit een werkplek in Haarlem waar zij een bureau huurt. Nog nooit had zij zo weinig vertrouwen in de politiek. Ook de koning verwees in zijn toespraak naar het gekelderde vertrouwen in de politiek. Iets wat ook bleek uit een enquête van Ipsos .

Bindels verzorgt boekingen voor artiesten en organiseert festivals. Tot 1,5 jaar geleden: klus na klus viel weg. Sindsdien is het zoeken naar nieuw werk en is het soms 'heel hard op een houtje bijten'.

"Het woord cultuur heb ik niet een keer gehoord", verzucht Nadieh Bindels (29) na de rede. "Ongelooflijk, het is echt bizar", zegt zij. "Deze sector is zo hard getroffen, en dan geen woord. Het laat wel zien hoe de overheid erin staat."

Er is wel financiële steun geweest, maar dat is vooral gegaan naar grote organisaties, zegt Bindels. "Dat is ook goed, maar de makers, freelancers, zijn ook de dupe. Ik kreeg bijvoorbeeld wel geld, maar in verhouding erg weinig."

Volgens de ondernemer is haar sector buitenproportioneel hard geraakt door coronamaatregelen. "Maar van de impact daarvan op persoonsniveau zijn ze zich in Den Haag denk ik niet bewust."

De student merkte ook in de rest van haar leven de effecten van corona, al bleef groot leed haar bespaard. Zo ging haar werk in de supermarkt gewoon door en vond ze het ook wel wat hebben; vaker thuis zijn met het gezin. De weekenden waren wel saaier. "Ik kon niet met vriendinnen naar de bios, maar dat was dan ook het ergste. Wel ben ik heel blij dat ik weer naar school kan."

Ook het onderwijs op afstand was pittig, iets wat zij haar hele eerste leerjaar tot pedagogisch medewerker heeft gevolgd. "Ik vond dat lastiger, merk ik nu ik weer in de klas zit. Vragen stellen vond ik een stuk moeilijker en er was ook veel minder contact."

In de Troonrede sprak de koning onder meer over jongeren en de dreiging op een vertraagde start in hun opleiding en werk. "Ik deelde de mening van de koning over jongeren en school: ik vond het door corona ook echt pittiger."

Leerkracht Daniël Ponsen (37) uit Heemstede is starter en zoekt al twee jaar naar een woning. Hij woont nu in een huurhuis met vrouw en kind. "Ik heb geen jubelton, we zijn wel tweeverdieners in het onderwijs. En dan nog lukt het niet. Zo'n veertig woningen hebben we bekeken, maar het is onbetaalbaar."

Qua politiek beleid zou de leerkracht met name meer controle willen zien op de woningmarkt, maar dat hoorde hij niet terug in de Troonrede. "Nu is het zo dat als we een huis zien dat ons bevalt, we bieden en dan uiteindelijk geen idee hebben hoever we er naast zaten. Die biedingen openbaar maken, lijkt mij wel wat. Al verwacht ik niet dat het woning- en lerarentekort zomaar is opgelost."