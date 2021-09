Diplomatenvrouw die motorrijder doodreed treft akkoord met familie

Een Amerikaanse diplomatenvrouw die in 2019 in Engeland een motorrijder doodreed en daarna naar de VS vluchtte, heeft een overeenkomst gesloten met de familie van het 19-jarige slachtoffer. Het akkoord heeft betrekking op het civiele gedeelte van de zaak. Er loopt ook nog een strafzaak tegen de 44-jarige Amerikaanse wegens gevaarlijk rijgedrag.

Op 27 augustus 2019 werd Harry Dunn met zijn motor in de buurt van een legerbasis in Northamptonshire die door de Amerikanen wordt gebruikt, aangereden door de Amerikaanse diplomatenvrouw Anne Sacoolas. Na het incident werd Sacoolas diplomatieke immuniteit verleend door de Amerikaanse autoriteiten en kon ze niet worden gearresteerd.

De zaak veroorzaakte veel commotie en leidde tot een diplomatieke rel tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Die is zeker nog niet voorbij, want gisteren bracht de Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss de zaak nog eens onder de aandacht van haar Amerikaanse ambtgenoot Blinken.

Details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt, maar volgens de advocaat van de familie kan die zijn aandacht nu volledig richten op de strafzaak.