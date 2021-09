Handbalster Polman keert terug bij Oranje, maar nog niet om te spelen

Estavana Polman sluit weer aan bij het Nederlands handbalteam in aanloop naar de EK-kwalificatieduels in oktober met Wit-Rusland en Griekenland. Ze is genoeg hersteld van de knieblessure die haar de Olympische Spelen kostte.

De 29-jarige middenopbouwspeelster zal aankomende interlands nog niet spelen, ze volgt alleen de trainingen bij Oranje. Het team staat sinds kort onder leiding van Monique Tijsterman.

Tijsterman heeft het stokje overgenomen van de Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade, die zijn contract niet verlengde na de teleurstellend verlopen Spelen. In Tokio ging Nederland in de kwartfinales onderuit tegen Frankrijk. Tijsterman blijft aan tot en met het WK in december in Spanje.

Ook geen Abbingh

De bondscoach kan naast Polman evenmin een beroep doen op Lois Abbingh. De topschutter is niet fit en slaat deze interlandperiode over.