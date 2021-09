Prinsjesdag zonder publiek: 'Thuis hoor je de Troonrede beter'

Op straat waren vanwege het ontbrekende ceremonieel ook maar weinig Oranjefans te bespeuren. Alleen voor Paleis Noordeinde was het volgens verslaggever Koninklijk Huis Jozephine Trehy druk toen het koningspaar niet in de Gouden Koets, maar in een auto stapte op weg naar de Grote Kerk.

Geen rijtoer, Ridderzaal of balkonscène: het was voor het tweede jaar op rij vanwege corona een sobere Prinsjesdag. Wel las koning Willem-Alexander de Troonrede voor, lekte er traditiegetrouw van alles uit over de Miljoenennota en droegen Kamerleden bijzondere hoedjes.

Het is toch een drukke Prinsjesdag, ziet @NOS -verslaggever Jozephine Trehy bij paleis Noordeinde. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima stappen de auto in op weg naar de Grote Kerk. #Prinsjesdagop1 pic.twitter.com/Wz2x46KK57

Niet alleen liefhebbers van de derde dinsdag in september moesten zich vandaag inhouden, ook burgemeester Jan van Zanen van Den Haag baalde. "Iedereen is het hele jaar van harte welkom in Den Haag, maar vandaag niet. In verband met corona is er niets te zien. Het is mijn tweede Prinsjesdag als burgemeester, dus ik hoop het zelf ook een keer mee te maken", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Schipper Chris Schram ging ondanks de beperkingen door met zijn 'prinsjesvaart' op de Haagse grachten. Ieder jaar houdt hij een boottocht voor Oranjefans, die start bij de Paleistuinen. "Ik zag gelukkig nog best wat oranje op straat. Ook veel jeugd, daar word je toch vrolijk van? En bovendien: het oranjezonnetje scheen weer zoals altijd op Prinsjesdag. We treffen het altijd met het weer op deze dag."

Minder hoedjes

Een voordeel van thuisblijven is dat de Troonrede beter te beluisteren is dan langs het parcours van de rijtoer, zegt Annigje van der Sluis. Ze is een van de Staphorster dames die sinds 1999 ieder jaar met een bus vol vrouwen (en twee of drie mannen) in klederdracht afreizen naar Den Haag. "Dat is het enige voordeel van thuis op de bank in Staphorst blijven. Maar het is ontzettend jammer dat we voor het tweede jaar op rij niet de sfeer konden proeven."

In de Troonrede hoorde Van der Sluis lichtpuntjes: "Er was veel aandacht voor extra geld voor de zorg, dat vind ik belangrijk. Ook is het goed dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire aan bod kwamen. En wat me opviel: veel aanwezigen droegen geen hoedje. Waarom is dat? Dat vind ik persoonlijk jammer. Het hoort bij Prinsjesdag, die hoedjes."

Volgens koningshuisliefhebber Van der Sluis zag koningin Máxima er weer prachtig uit. "Haar staat werkelijk alles. Maar kijk ook eens naar de koning! Hij droeg een jacquet, dat is passend bij zo'n dag als vandaag. Anders dan het pak waarin hij zijn wekelijkse bezoeken aflegt."

Geen paarden

Niet alleen voor Oranjefans, ook voor stalmeester Bert Wassenaar betekende deze Prinsjesdag zonder publiek en rijtoer een sober einde van zijn carrière. Sinds 1996 is hij stalmeester en eind dit jaar gaat hij, na 25 jaar, met pensioen. Vandaag was dus zijn laatste Prinsjesdag, zonder rijtoer en dus ook zonder paarden. Wassenaar: "Ik had graag mijn laatste Prinsjesdag te paard meegereden." Ook voor zijn paard Mitch is de laatste kans verkeken. Ook hij gaat met pensioen.