Biden wil meer samenwerking: 'Wij zijn niet uit op nieuwe Koude Oorlog'

Zonder een land bij naam te noemen, zei Biden dat de VS niet op zoek is naar een nieuwe Koude Oorlog met een andere grootmacht. "Wij zullen de wereld leiden op basis van waarden en onze krachten." Wel zal de VS "opstaan" voor bondgenoten en optreden wanneer grote machten kleinere landen proberen te verzwakken, aldus de president.

Als de drie grootste bedreigingen van de mensheid noemde Biden klimaatverandering, de coronacrisis en de toename van nucleaire wapens. Bij dat laatste doelde hij expliciet op Iran, dat wat de VS betreft koste wat het kost geen atoomwapen in handen mag krijgen.

"De wereld staat op een keerpunt" en "het huidige decennium is cruciaal in de geschiedenis van de mensheid". Die woorden gebruikte de Amerikaanse president Biden in zijn eerste toespraak in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de jaarlijkse bijeenkomst van regeringsleiders. In zijn speech riep hij herhaaldelijk op tot meer en betere internationale samenwerking.

Biden speech bij de VN: ‘Voor het eerst in 20 jaar staat hier een leider die niet in oorlog is.’ Eindelijk de handen vrij. Wat hij daarmee gaat doen wordt niet concreet. Ja: democratie, samenwerken, planeet behouden, building a better future. Maar hoe? Vooral: ‘we can do this!’

Het inzetten van militaire middelen moet echter een laatste redmiddel zijn. "Het mag geen antwoord zijn op ieder probleem dat we zien in de wereld. Voor het eerst in 20 jaar staat hier een leider van de VS die niet in oorlog is. In plaats van een oorlog uit het verleden te blijven voeren, richten we onze ogen op de uitdagingen van onze collectieve toekomst."

De VS zal zich meer richten op diplomatieke middelen, aldus Biden. Daarvoor worden bestaande bondgenootschappen versterkt of nieuw leven ingeblazen. De oproep tot samenwerking staat in groot contrast met zijn voorganger Donald Trump, die de VN-vergadering aangreep om globalisme te bekritiseren en zijn 'America First'-beleid te verdedigen.