Wisselbeleid Schmidt geen issue bij PSV: 'Niemand naar me toegekomen'

In Studio Voetbal was het wisselbeleid van Roger Schmidt zondag ook onderwerp van gesprek.

"Dat is nieuw voor mij, dat ik de meest besproken man in de Nederlandse voetbalwereld ben", lachte de trainer. "Natuurlijk waren we teleurgesteld door het resultaat van zondag en omdat we ons normale niveau niet hebben gehaald. Maar dat hoort erbij, dus dat moet je accepteren."

Roger Schmidt trekt zich niets aan van de kritiek die er ontstond na zijn wissels bij de kansloze nederlaag tegen Feyenoord (0-4). De Duitse PSV-trainer gaf dinsdag aan dat hij niets heeft meegekregen van de ophef die er in de media is ontstaan en zegt dat het intern ook geen issue is.

Volgens Schmidt is er ook geen enkel bewijs dat het resultaat anders was geweest als hij andere beslissingen had genomen. "Het is ook niet zo dat een beslissing doorslaggevend is voor de wedstrijd. Er zijn altijd meerdere factoren die een wedstrijd beslissen."

Op de vraag of er iemand intern naar hem toe is gekomen om zijn wisselbeleid te bespreken is hij duidelijk. "Nee. Om eerlijk te zijn is er nog nooit iemand in mijn trainersloopbaan naar me toegekomen om te praten over wissels. Ik heb het de spelers ook niet gevraagd. Dat is niet mijn manier van werken."

Götze afwezig

Mario Götze bleef tegen Feyenoord in de rust achter in de kleedkamer. De Duitse middenvelder is niet op tijd fit voor de wedstrijd morgen tegen Go Ahead Eagles. Götze kampt met spierklachten, zo gaf Schmidt aan.

Ibrahim Sangaré is er ook nog niet bij morgen, maar is wel op de weg terug. De verdedigende middenvelder traint weer mee met de groep en wordt klaargestoomd voor de wedstrijd tegen Willem II aankomende zaterdag.