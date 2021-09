Gunnewijk - goed voor karrevracht aan titels en één debacle - blijft bondscoach

Loes Gunnewijk blijft nog minimaal drie jaar bondscoach van de Nederlandse wielervrouwen. Gunnewijk, gezien als hoofdverantwoordelijke voor de afgang in de olympische wegrit in Tokio, heeft haar contract tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs verlengd.

Gunnewijk is momenteel met de vrouwenploeg in België voor de WK wielrennen. Zaterdag staat de wegwedstrijd op het programma. Ze trad twee jaar geleden aan als bondscoach van de vrouwen en vierde sindsdien grote successen.

Met Gunnewijk als bondscoach veroverde de Nederlandse ploeg in drie jaar tijd vijf Europese titels (drie op de weg, twee op de tijdrit), vier wereldtitels (twee op de weg, twee op de tijdrit) en een olympische titel (Annemiek van Vleuten op de tijdrit).

Olympisch debacle

Toch zullen de meeste volgers Gunnewijk herinneren als de coach die een hoofdrol speelde in het mislopen van olympisch goud in Tokio. De Nederlandse rensters waren topfavoriet, maar hadden - mede vanwege het ontbreken van oortjes - niet in de gaten dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer alleen op kop reed.

Annemiek van Vleuten pakte die dag wel zilver, maar dacht aanvankelijk dat ze goud had.