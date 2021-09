Koopkracht verandert in 2022 voor velen amper, economie groeit fors door

Winkelend publiek in Utrecht - ANP

De economie is bezig met een sterk herstel van de coronacrisis en groeit volgend jaar met 3,5 procent, na een groei van 3,9 procent dit jaar. Dat verwacht het Centraal Planbureau in de zogeheten Macro Economische Verkenningen van Prinsjesdag. De Nederlandse economie komt dus relatief goed de coronaperiode door, mede door tientallen miljarden aan overheidssteun voor bedrijven en door het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven, zoals de koning het in de Troonrede verwoordde. Eind dit jaar is de economie al weer groter dan voor corona, verwacht het CPB. Permanent groeiverlies Mocht er de komende tijd toch weer een nieuwe lockdown nodig zijn, dan blijft de economie groeien, maar wel minder: 3,3 procent dit jaar en 2,2 procent volgend jaar. En de coronacrisis heeft de economie sowieso een langdurige achterstand opgeleverd. De economie zal permanent zo'n 1,5 procent kleiner blijven dan die zonder corona zou zijn geweest, denkt het CPB.

Op de arbeidsmarkt is er zo'n tekort aan krachten dat de werkloosheid maar een klein beetje oploopt, ook als de steunmaatregelen voor bedrijven voorbij zijn. In augustus was de werkloosheid 3,2 procent, voor 2022 verwacht het CPB gemiddeld 3,5 procent. Bekijk hier de belangrijkste economische verwachtingen van het CPB:

CPB MEV raming - CPB/NOS

De staatsschuld daalt volgend jaar dus alweer relatief, onder meer doordat de economie flink groeit. De schuld blijft daardoor onder het EU-maximum van 60 procent ten opzichte van de grootte van de economie van het land. Onder economen is discussie of het nodig is dat de staatsschuld zo laag blijft. Vanwege de coronacrisis hoeven landen zich overigens niet aan dat maximum te houden. Over de Nederlandse staatsschuld maakten we onlangs deze video:

De ups en downs van de Nederlandse staatsschuld - NOS

Dan de koopkracht. We hebben een demissionair kabinet en dus is dit een 'beleidsarme' Prinsjesdag oftewel er zijn maar weinig grote beslissingen genomen. Dat zien we ook op koopkrachtgebied. Voor grote groepen verandert er qua koopkracht maar weinig, is de verwachting van het CPB.

Koopkrachtcijfers CPB zeggen weinig over jouw situatie Het CPB houdt bij zijn berekeningen van de koopkracht geen rekening met veranderingen in je leven. Het CPB doet eigenlijk alsof de omstandigheden van iedereen hetzelfde blijven: iedereen houdt dezelfde baan, niemand wordt ontslagen, gaat minder of juist meer werken. De enige variabelen die het CPB wel meeneemt in de koopkrachtvoorspelling zijn de verwachte ontwikkeling van de lonen, de inflatie en het kabinetsbeleid. Ben je bijvoorbeeld zzp'er in een sector die het door corona volgend jaar nog steeds moeilijk heeft en krijg je minder opdrachten? Dan kan je koopkracht veel harder dalen dan het CPB-cijfer. Of ga je een paar uur per week meer werken? Dan kan je koopkracht juist veel harder stijgen.

Koopkracht: +0,1 procent De koopkracht van een doorsnee huishouden stijgt volgend jaar miniem, met 0,1 procent. Dat geldt dus voor het doorsnee huishouden en niet voor alle huishoudens. Zo gaat vijf procent van de huishoudens er 0,7 procent of meer op achteruit en gaat ook vijf procent van de huishoudens er 0,8 procent of meer op vooruit. En zoals altijd kan de economie zich volgend jaar toch anders ontwikkelen, met gevolgen voor de koopkracht. Mocht bijvoorbeeld de inflatie harder stijgen dan verwacht en de lonen en uitkeringen stijgen niet mee, dan gaat de koopkracht voor veel mensen omlaag. Zie hieronder wat de doorsnee koopkrachtontwikkeling is voor verschillende groepen: