Tweede Kamer vindt dat er nu echt snel een nieuw kabinet moet komen

VVD-fractievoorzitter Hermans denkt dat het demissionaire kabinet de komende tijd wel degelijk een aantal problemen kan oppakken "waar mensen zich terecht zorgen over maken", zoals de woningmarkt. Zij zegt "enorm gemotiveerd" te zijn om de komende dagen met de Tweede Kamer te kijken welke stappen er gezet kunnen worden. Zij heeft vertrouwen in een "constructieve samenwerking" met andere partijen.

Ook de PvdA en GroenLinks vinden het slecht dat alles stilstaat door de stroef lopende formatie. "Het demissionaire kabinet-Rutte/Hoekstra laat mensen in de kou staan", zegt PvdA-leider Ploumen. Ze wijst erop dat er veel onzekerheid is over werk en wonen en dat Nederland zich vanwege dit soort problemen "dit demissionaire kabinet in ontbinding en de formatiechaos niet langer kan permitteren".

Veel partijen uit de Tweede Kamer grijpen Prinsjesdag aan om nog een keer te zeggen dat er snel een missionair kabinet moet komen. Ze zeggen dat de problemen die de koning in de Troonrede benoemde, zoals het klimaat en de woningnood, alleen goed kunnen worden aangepakt als er snel een doorbraak komt in de formatie.

Het Kamerlid Omtzigt, die inmiddels als eenmansfractie in de Kamer zit, vindt het jammer dat er vandaag niets is gezegd over de nieuwe bestuurscultuur waar het vlak na de verkiezingen vaak over ging. Hij wil daar morgen en overmorgen, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, op terugkomen. Hij vindt het terecht dat er in de Troonrede aandacht was voor de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen en de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Maar hij vindt dat er zo langzamerhand werk moet worden gemaakt van de afhandeling.

Denk-leider Azarkan denkt er net zo over. Hij noemt ook "kwetsbare jongeren", die op een GGZ-wachtlijst voor psychische hulp staan. Er moet snel een nieuw kabinet komen, vindt ook hij, "dat als de wiedeweerga aan de slag gaat".

Thierry Baudet van Forum voor Democratie vindt het heel vreemd dat er niks is gezegd over "de uitsluiting van mensen vanaf het komend weekend". Het gaat dan om mensen die niet gevaccineerd zijn tegen corona en die met een coronapas moeten aantonen dat ze negatief getest zijn. "Het is discriminatie, ongelijkheid. Verschrikkelijk", zei hij na het bijwonen van de Troonrede.