Aanklager start vooronderzoek naar ongeregeldheden bij Utrecht-RKC

De aanklager betaald voetbal heeft besloten een vooronderzoek in te stellen naar het gedrag van FC Utrecht-supporters in het thuisduel met RKC Waalwijk. De wedstrijd in De Galgenwaard lag tijdens de eerste helft voor bijna een half uur stil, omdat supporters herhaaldelijk voorwerpen op het veld gooiden.

Eerst werden er plastic bierglazen gegooid en even later onder meer aanstekers. Scheidsrechter Richard Martens dreigde het duel te staken en werd even later gedwongen de daad bij het woord te voegen.