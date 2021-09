Ongelukkige start voor Messi: voorlopig aan de kant met knieblessure

Messi werd zondag tot zijn eigen onvrede in de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon een kwartier voor tijd gewisseld door trainer Mauricio Pochettino. De Argentijn negeerde de uitgestoken hand van zijn landgenoot en keek Pochettino even gepikeerd aan.

De 34-jarige aanvaller, die nog altijd wacht op zijn eerste doelpunt in Franse dienst, mist nu woensdagavond de uitwedstrijd in de Ligue 1 tegen FC Metz. In de loop van de week wordt Messi nogmaals onderzocht door de medische staf. Dan moet blijken wanneer de Argentijn weer kan voetballen. PSG ontvangt volgende week Manchester City in de Champions League.

De Spaanse verdediger Sergio Ramos traint na een blessure nog steeds individueel en ontbreekt ook tegen Metz. Middenvelder Marco Verratti hervatte dinsdag de training.