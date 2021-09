Kamp en Knapen nieuwe ministers in demissionair kabinet

VVD-coryfee Henk Kamp wordt demissionair minister van Defensie, CDA'er Ben Knapen gaat naar Buitenlandse Zaken. Dat melden ingewijden. Op beide ministeries was een vacature. Vorige week donderdag trad D66-minister Kaag van Buitenlandse Zaken af en een dag later haar CDA-collega Bijleveld van Defensie. Ze deden dat in de nasleep van de chaotisch verlopen evacuaties uit Afghanistan. Tegen allebei nam de Tweede Kamer een motie van afkeuring aan.

Als tijdelijk opvolger van CDA'er Bijleveld werd vorige week haar partijgenoot Grapperhaus (al minister van Justitie) aangewezen en voor D66'er Kaag kwam als voorlopige vervanger De Bruijn (ook D66, minister voor Buitenlandse Handel) in de plaats. Toen werd al aangekondigd dat er nog nieuwe mensen zouden worden aangewezen. Anvankelijk was de bedoeling dat er een CDA'er op Defensie zou blijven en dat een VVD'er naar Buitenlandse Zaken zou gaan, maar dat is dus omgedraaid.

Beiden zaten al in kabinet

Haagse bronnen noemen nu de namen van Kamp en Knapen. Kamp (69) was van 2002 tot 2007 ook al minister van Defensie en hij was ook minister van Volkshuisvesting, Sociale Zaken en Economische Zaken. Ook was de VVD'er lang lid van de Tweede Kamer; in 2012 droeg hij als informateur bij aan de vorming van het derde kabinet-Rutte. Hij is op dit moment voorzitter van ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties.

Knapen (70) is fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. Eerder was hij onder meer staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en nog eerder hoofdredacteur van NRC Handelsblad.