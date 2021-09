Tientallen vaten gevonden met drugsgrondstoffen in woonwijk in Eindhoven

In de achtertuin van een huis in Eindhoven zijn ruim veertig vaten gevonden met grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. De politie heeft twee mensen aangehouden.

In totaal gaat het om 46 vaten. Ze staan opgeslagen in een partytent achter het huis. De politie doet onderzoek en de omgeving is afgezet. Ook een pleintje achter het huis is afgesloten.

Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat iemand zag hoe een aantal vaten werd ingeladen in een busje. Daarop belde de getuige de politie.

Klachten

De bewoners van het huis waar de vaten zijn gevonden, veroorzaken volgens buurtbewoners vaker overlast. "Er komen daar heel gekke types. Het loopt de spuigaten uit", zegt een van hen, die liever anoniem blijft uit angst voor represailles.

"We hebben al heel vaak klachten ingediend bij de verhuurder van de woning, maar afgezien van controles in de straat gebeurde er niets." De buurtbewoner hoopt dat er nu wel maatregelen worden genomen. "Want wij voelen ons niet meer veilig."

Volgens een woordvoerder van de politie woont een van de twee arrestanten in het huis. Verder is er niets bekendgemaakt over de verdachten.