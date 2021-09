Troonrede: veel onrust en onzekerheid, maar Nederland blijft goed land om in te leven

Er is veel onrust en onzekerheid, maar Nederland is en blijft een goed land om in te leven. Dat was de boodschap die koning Willem-Alexander uitsprak namens de regering in de Grote Kerk in Den Haag. "Een land dat zich macro-economisch met de beste kan meten. En als we de toekomst gezamenlijk tegemoet blijven treden, kunnen we heel veel aan."

De koning benadrukte evenwel dat de regering wat betreft de rechtsstaat en rechtszekerheid de hand in eigen boezem steekt. "De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen is te lang te stroperig geweest. In de toeslagenaffaire heeft de overheid mensen letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan."

Voor beide affaires geldt dat fouten moeten worden hersteld en dat compensatie zo snel mogelijk moet worden uitgekeerd. "Dat blijft voor de regering absolute prioriteit."

Allesomvattende problemen

De koning noemde grote binnenlandse thema's die moeten worden aangepakt: de woningmarkt, stikstof en kansenongelijkheid. Daarnaast sprak de koning over "allesomvattende problemen", zoals klimaatverandering en schuivende machtsverhoudingen op het wereldtoneel.

"Klimaatverandering kwam deze zomer dichtbij toen inwoners van Limburg hun huizen onder water zagen lopen", zei Willem-Alexander. Hij noemde de watersnood "een harde waarschuwing". De geplande maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, moeten tegen het licht worden gehouden en waar nodig moeten ze worden versneld.

"Het is heel verklaarbaar dat velen onze tijd ervaren als een periode van grote en onvermijdelijke veranderingen", zei de koning: