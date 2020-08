'Running mate' Kamala Harris strijdt voor gelijkheid en schuwt harde aanpak niet

Kamala Harris - Reuters

Joe Biden had in maart al duidelijk gemaakt dat zijn running mate een vrouw zou zijn. Nu weet Amerika wie het wordt: Kamala Harris, 55, kan de eerste zwarte vice-president van de VS worden. Wat kunnen we verwachten van de Californische senator? Een ding is meteen duidelijk als je het cv van Harris bekijkt: ze was al vaker de eerste. De eerste vrouw die het tot districtsaanklager schopte in San Francisco, en later tot minister van Justitie van Californië. In 2016 werd ze de eerste zwarte senator voor die staat. In die rol van senator hebben veel Amerikanen haar de afgelopen jaren leren kennen. Ze viel de op tijdens openbare hoorzittingen van Senaatscommissies door haar scherpe vragen en door haar strijd tegen racisme in het strafrecht.

Quote Mijn moeder was vastbesloten ervoor te zorgen dat we op zouden groeien als zelfverzekerde zwarte vrouwen. Kamala Harris

Als kind groeide ze zelf op met die strijd. Haar vader is geboren in Jamaica, haar moeder emigreerde uit India naar de VS, en beiden streden in de burgerrechtenbeweging van de jaren 60. Thuis luisterden Harris en haar zus Maya naar jazz en Aretha Franklin. Na de scheiding van haar ouders, Kamala was toen vijf jaar, voedde haar moeder, kankerspecialist en burgerrechtenactivist, haar dochters alleen op. Ze zorgde ervoor dat ze zich bewust waren van hun afkomst. "Mijn moeder wist heel goed dat haar nieuwe vaderland Maya en mij als zwarte meisjes zouden zien. Ze was vastbesloten ervoor te zorgen dat we op zouden groeien als zelfverzekerde zwarte vrouwen", schreef ze in haar autobiografie The Truths We Hold. Langzame Joe Vorig jaar deed Kamala Harris zelf een gooi naar de Democratische nominatie voor het presidentschap, maar in december trok ze zich terug. Biden bleek populairder bij veel Democratische kiezers. Harris bleef wel als een van de favorieten voor running mate staan op het lijstje van Biden, dus die keuze komt niet onverwacht. Ook niet voor de Republikeinen, die al een campagnespotje hadden klaarstaan. Daarin wordt Biden wordt neergezet als 'langzame Joe' en Harris als extreem-links.

Maar zo extreem is Harris helemaal niet, zegt correspondent Marieke de Vries in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze wordt eerder als centrum-links beschouwd, net als Biden. Iemand die niet voor het opbreken van bedrijven als Facebook is, of voor een extra hoge belasting voor de rijken." Dat Republikeinen haar in het extreem-linkse kamp proberen neer te zetten, heeft te maken met sommige van haar standpunten, zegt De Vries. Ze is bijvoorbeeld fel tegen fracking, een methode om schaliegas uit de bodem te winnen. "Dat standpunt schaart president Trump onder radicaal links." President Trump reageerde met enige verbazing op de bekendmaking van de keuze voor Harris, omdat die Biden vorig jaar nog hard aanpakte:

