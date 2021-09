Ook fraudeurs houden groen vinkje in CoronaCheck-app

Een eventueel vals coronabewijs kan niet worden ingetrokken. Dat zegt GGD GHOR tegen persbureau ANP nadat maandagavond bekend was geworden dat een aantal GGD-medewerkers op non-actief is gesteld vanwege mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen.

Een vals bewijs kan niet worden ingetrokken omdat de QR-code opgeslagen wordt op het apparaat waarmee het is aangemaakt, en niet in een centraal systeem van de overheid.

Hetzelfde probleem speelt bij gevaccineerde mensen die positief testen op het coronavirus. Ook zij houden hun groene vinkje in de CoronaCheck-app. Daarmee kunnen zij met hun coronatoegangsbewijs alsnog naar een café, theater of met het vliegtuig zonder bij de deur geweigerd te worden.

'We accepteren het risico'

De fout in de CoronaCheck-app wordt definitief niet aangepast. "We accepteren dit risico", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid tegen de NOS. Het probleem kwam deze zomer al aan het licht na berichtgeving in de Volkskrant, het ministerie zei daarna te werken aan maatregelen. Maar die komen er dus niet.

Dat het probleem niet wordt aangepakt, heeft volgens het ministerie te maken met de werking van de app. "Nederland heeft gekozen voor hoge privacystandaarden. Dat betekent dat je bij het aanmaken van de QR-code maar één keer contact maakt de database van de GGD. We kunnen daarna niet terugkijken of de QR-code intrekken", zegt een woordvoerder.

Een oplossing is om de app helemaal opnieuw op te bouwen, maar dat is het kabinet nu niet van plan. "Als je ziek bent, moet je je gewoon aan de regels houden. Als we het met zijn allen een probleem vinden, kunnen we het alsnog gaan aanpassen."

Isolatie

Mensen die positief testen, dragen het coronavirus met zich mee en kunnen anderen besmetten. De coronaregels schrijven voor dat iedereen na een positieve test zeven dagen in isolatie gaat na het begin van de klachten en 24 uur klachtenvrij moet zijn om weer naar buiten te gaan. Mensen zonder klachten kunnen al na drie dagen uit isolatie.

In België speelt hetzelfde probleem, maar daar wordt wel actie ondernomen. De overheid zegt te werken aan een aanpassing van de app waardoor een positief testresultaat automatisch leidt tot een rood vinkje voor elf dagen, schrijft de VRT.