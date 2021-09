Vertrouwen in koning Willem-Alexander gedaald

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima eerder deze week op werkbezoek - ANP

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is gedaald: 44 procent van de Nederlanders geeft aan vertrouwen in hem te hebben. Op Koningsdag was dit nog 57 procent. Het lagere percentage is vergelijkbaar met het vertrouwen eind vorig jaar (47 procent), toen de koning onder vuur lag vanwege een vakantie naar Griekenland. Dat blijkt uit een enquête van Ipsos die in aanloop naar Prinsjesdag is uitgevoerd in opdracht van de NOS. Hieruit bleek ook dat het vertrouwen van Nederlanders in de politiek het afgelopen jaar flink is gedaald. De uitkomsten:

De steun voor de monarchie blijft ten opzichte van Koningsdag nagenoeg onveranderd met 57 procent van de ondervraagden die de monarchie steunt, tegen 58 procent in april van dit jaar. Een jaar eerder, op Koningsdag 2020, was de steun voor de monarchie als geheel 74 procent. De tevredenheid over koningin Máxima is vrij stabiel: 60 procent van de ondervraagden zegt tevreden of zeer tevreden te zijn over haar functioneren, vergelijkbaar met de 61 procent eind vorig jaar. Van de Nederlanders zegt 60 procent tevreden te zijn met het functioneren van de koning, op Koningsdag was dit nog 68 procent.

Terug op niveau eind 2020 Sinds 2006 laat de NOS jaarlijks rond Koninginnedag/Koningsdag een onderzoek uitvoeren door Ipsos waarin Nederlanders gevraagd wordt naar hun mening over het koningshuis. In aanloop naar Koningsdag 2020 had nog 76 procent van alle Nederlanders tamelijk veel of veel vertrouwen in de koning, in december 2020 was dat aantal gedaald tot 47 procent. Even herstelde het vertrouwen in de koning zich rondom Koningsdag 2021 tot 57 procent, maar nu in aanloop naar Prinsjesdag is dit percentage weer terug op het niveau van eind vorig jaar.