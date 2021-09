Hof: Helpling-schoonmakers zijn uitzendkrachten

Schoonmakers die via het online platform Helpling werken zijn uitzendkrachten. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag in hoger beroep bepaald.

Dit betekent onder meer dat de schoonmakers recht hebben op doorbetaling van loon als ze ziek zijn. Als zij ontslagen worden, hebben ze recht op een transitievergoeding.

Maar ze hoeven van het hof niet betaald te worden volgens de schoonmaak-cao. Huishoudens die de schoonmakers inhuren, zijn namelijk de zogeheten 'inlener' die de instructies geven. Het loon wordt door de schoonmaker en het huishouden bepaald, en maar ten dele door Helpling. Er is dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst, maar een uitzendovereenkomst.

Helpling is een app waarmee een schoonmaker kan worden ingehuurd. De schoonmakers waren als zzp'er in dienst. De zaak was aangespannen door vakbond FNV, in samenwerking met een schoonmaker. Volgens FNV was er sprake van een schijnconstructie, want volgens de vakbond is Helpling een werkgever en niet alleen een online platform.

Andere uitspraak kantonrechter

De zaak had bij de kantonrechter in 2019 een andere uitkomst. FNV wilde dat de Helpling-schoonmakers in dienst werden genomen, omdat er sprake zou zijn van een arbeidsrelatie. De kantonrechter ging hier niet in mee.

Helpling vroeg toentertijd aan de schoonmakers tussen de 23 en 32 procent commissie voor het bemiddelen tussen de huishoudens en de schoonmakers. Volgens de kantonrechter was er echter geen sprake van arbeidsbemiddeling en mocht er geen vergoeding worden gevraagd.

Beide partijen gingen tegen deze uitspraak in hoger beroep en de uitspraak daarvan was dus vandaag. FNV noch Helpling was bereikbaar voor commentaar.

Uber en Deliveroo

FNV is al enkele jaren bezig met rechtszaken tegen zogeheten platformeconomiebedrijven. Dat zijn techbedrijven die met apps bepaalde diensten aanbieden. Ze hebben hun mensen veelal als freelancers in dienst.

Volgens de vakbond is er juridisch vanuit de overheid nog te weinig geregeld voor deze groep en zouden er schijnconstructies zijn.

Eerder deze maand won FNV een grote rechtszaak tegen taxi-app Uber. Uber moet van de rechtbank per direct de chauffeurs in vaste dienst nemen. Begin dit jaar won de vakbond in het hoger beroep een zaak tegen maaltijdbezorger Deliveroo. Daar is de uitspraak net iets anders: koeriers mogen in vaste dienst, maar daar moeten zij wel zelf om vragen.