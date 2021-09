Praatsessie in Taghi-zaak om sfeer tussen betrokken partijen te verbeteren

Een informele praatsessie in de Amsterdamse rechtbank moest vanochtend de rechters, officieren van justitie en advocaten dichter bij elkaar brengen in het proces tegen de groep rond Ridouan Taghi. De onderlinge verhoudingen zijn al lange tijd gespannen en bereikten vorige week een dieptepunt.

Of het ook is gelukt de sfeer tussen de procespartijen te verbeteren, is afwachten. Advocaten in het Marengo-proces wilden er na afloop van de bijeenkomst weinig over kwijt. "We zullen zien", zei een van hen.

In het Marengo-proces zijn er regelmatig aanvaringen tussen de rechtbank, het Openbaar Ministerie en de verdediging. Vorig jaar voelden advocaten zich besmeurd door het OM, dat openbaar maakte dat advocaten informatie gelekt zouden hebben naar verdachten. Vorige week beschuldigde het OM de verdediging opnieuw van lekken, tot irritatie van advocaten.

Grote onvrede

Ook tussen de verdediging en de rechtbank loopt het allesbehalve soepel. Twee keer eerder vroegen advocaten om rechters te vervangen, omdat die volgens hen de schijn van vooringenomenheid hadden gewekt. Vorige week liep het opnieuw uit de hand, toen er grote onvrede ontstond over de afhandeling van een derde verzoek om nieuwe rechters.

Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, wraakte de rechtbank omdat zij geen presentatie mocht geven over berichten die kroongetuige Nabil B. stiekem had verstuurd vanuit de gevangenis. Zij wilde naar aanleiding van die berichten om nader onderzoek vragen.

Tot verbazing van advocaten kwam er geen zitting van de wrakingskamer, die oordeelt of de rechters mogen blijven of niet. De kamer wees het verzoek van de raadslieden om formele redenen af, zonder hun bezwaren aangehoord te hebben. Dat wekte wederom wrevel bij de verdediging. Vandaag krijgt Weski alsnog de gelegenheid haar verzoeken te doen.