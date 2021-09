Europees Hof: Rusland gaf opdracht voor moord op oud-spion Litvinenko

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens houdt Rusland verantwoordelijk voor de moord op de Russische oud-spion Aleksandr Litvinenko. Hij werd in november 2006 in Londen vergiftigd met de radioactieve isotoop polonium-210. Die kreeg hij toegediend in een kop thee toen hij met twee Russen had afgesproken in een hotel in de stad.

In een Brits onderzoek uit 2016 werden de twee, Dimitri Kovtoen en Andrej Loegovoj, al verantwoordelijk gesteld voor de moordaanslag. De opdracht was volgens de Britse rechter gegeven door het hoofd van de geheime dienst FSB, Nikolaj Petroesjkov, een vriend van Poetin.

Het Europees Hof oordeelt nu dat er genoeg bewijs is om aan te nemen dat de twee in opdracht van de FSB de moordopdracht uitvoerden en dus werkten voor de Russische staat. De rechter zegt dat er sprake was van een geplande en complexe operatie.

"Het zeldzame en dodelijke gif moest worden verkregen, de reis voor het duo moest geregeld worden en er zijn meerdere en aanhoudende pogingen gedaan om het middel toe te dienen. Dat wijst erop dat Litvinenko het doel was van de operatie."