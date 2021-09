De drie toverwoorden van Grim bij Willem II: duidelijkheid, structuur en volhouden

Willem II-trainer Grim geniet in Tilburg: 'Ben ontzettend blij bij deze club' - NOS

Willem II is bezig aan zijn beste seizoensstart in achttien jaar. De club die afgelopen jaargang nog tegen degradatie vocht, staat nu gedeeld derde en speelt aantrekkelijk en verzorgd voetbal. Precies zoals de nieuwe trainer Fred Grim het graag ziet. Grim noemt zichzelf "een tevreden man", voorafgaand aan het duel met zijn oude club RKC Waalwijk. "We zijn op de goede weg. Het is natuurlijk niet zo dat we negentig minuten lang tevreden zijn, maar we maken fases door waarin we echt wel het voetbal spelen dat we graag willen spelen met elkaar."

Quote Wij zijn eerst nog bezig met RKC, maar je merkt hier dat PSV ook al behoorlijk leeft. Trainer Fred Grim merkt dat Willem II wat losmaakt bij de achterban

Het beste voorbeeld daarvan is misschien wel de 2-0 tegen FC Groningen van afgelopen zaterdag. Willem II combineerde in aanloop naar die treffer de tegenstander helemaal dol. "Het combinatievoetbal, het uit elkaar spelen van de tegenstander, de achterlijn halen, de bezetting voor de goal", benoemt Grim de elementen die hij belangrijk vindt. "Ik probeer die speelwijze er vanaf dag één in te slijpen en zit daar elke dag bovenop. Door vol te houden, duidelijkheid te verschaffen en structuur te hebben, kan je deze stappen maken."

Willem II speelt FC Groningen dol en scoort - NOS

Het zit dus voorlopig wel goed tussen Grim en Willem II. De voormalige doelman had bij zijn aanstelling al het idee dat hij op zijn plek zou zijn in Tilburg en die verwachting is helemaal uitgekomen. "Ik ben ontzettend blij met deze club. Er is een goede wisselwerking en het publiek is echt super." Daarbij helpt het dat de resultaten meezitten. "Als spelers zien dat de aanpak doelpunten en overwinningen oplevert, dan zie je wel dat die jongens enthousiaster worden en dingen veel sneller oppakken." Twee Brabantse derby's Willem II begon met een 0-4 thuisnederlaag tegen Feyenoord, maar won vervolgens van Vitesse, PEC Zwolle en FC Groningen. Tegen NEC speelde Willem II het grootste deel van de wedstrijd met tien man, maar pakte toch nog een punt.

Stand eredivisie 19-9 - NOS

In Waalwijk wacht dinsdag de eerste van twee Brabantse derby's in vijf dagen, want zaterdag is PSV te gast in Tilburg. "Wij zijn eerst nog bezig met RKC, maar je merkt hier dat PSV ook al behoorlijk leeft." "Het zou heel mooi zijn als we tegen RKC een goed resultaat neerzetten en dat doorzetten tegen PSV", kijkt Grim vooruit. "Met een stadion dat weer helemaal volzit en mensen die helemaal los kunnen gaan, dan is dit wel een hele mooie club hoor."