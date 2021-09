Meer evacuaties na vulkaanuitbarsting La Palma

Gisteravond laat en vanochtend vroeg zijn er mensen uit de wijk Tacande Alto geëvacueerd, omdat er een nieuwe lavastroom was ontstaan, zegt burgemeester Rodriguez tegen zender TVE. Zo'n 150 huizen zijn tot nu toe verwoest op het eiland. Er is geen sprake van doden of gewonden.

De hulpdiensten op La Palma, het Canarische eiland waar een vulkaan is uitgebarsten, hebben meer inwoners van het dorp El Paso geëvacueerd. In totaal 6000 van de 80.000 eilandbewoners hebben tot nu toe hun huis moeten verlaten. Tientallen Nederlandse toeristen zijn gisteren van het eiland vertrokken.

De autoriteiten op La Palma zijn in afwachting van het moment dat de lava de zee bereikt. Wanneer dat gebeurt, kunnen er giftige gassen vrijkomen. Daarom is uit voorzorg een gebied van twee zeemijlen in zee afgesloten. De lava zou eigenlijk gisteravond om 21.00 uur Nederlandse tijd de zee bereiken, maar de stroom kruipt langzamer over het eiland dan verwacht.

Zondag barstte de vulkaan Cumbre Viejo voor het eerst in vijftig jaar uit. Voorafgaand daaraan was er een reeks aardbevingen.