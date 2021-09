Ajax plukt vruchten van brede selectie: 'Aanblijven Neres en Tagliafico een zegen'

David Neres en Danilo - ANP

Ajax-trainer Erik ten Hag zal vanavond tegen Fortuna Sittard ongetwijfeld de nodige spelers rust gunnen. En geef de trainer eens ongelijk. De wedstrijd tegen SC Cambuur (9-0 winst) toonde aan dat Ajax moeiteloos kan rouleren zonder dat dat ten koste gaat van het resultaat. De reserves van Ajax pakten afgelopen weekend tegen Cambuur de hoofdrol. Zo liet David Neres, de stand-in van zijn landgenoot Antony, met twee doelpunten zien dat hij zich niet zomaar neerlegt bij een rol als reserve. De rechtsbuiten mocht net als Nicolás Tagliafico vertrekken deze zomer, maar een transfer bleef uit. "Dat is echt een zegen voor Ten Hag", zegt analist Pierre van Hooijdonk. "Een trainer wil zoveel mogelijk opties hebben. Het is heel fijn dat als bijvoorbeeld de linksback een been breekt hij daar nog een hele goede linksback achter heeft." Hieronder een mogelijk schaduwelftal van Ajax. Daar moet wel aan worden toegevoegd dat Steven Berghuis en Nicolás Tagliafico potentiële basisspelers zijn, dus als iedereen weer fit is, is het nog afwachten welke keuzes Ten Hag zal maken.

Schaduwelftal Ajax - NOS

Directeur voetbalzaken Marc Overmars baalde deze zomer van het uitblijven van de grote verkopen. Hij wilde immers vijftig miljoen euro ophalen om de coronatekorten op te vangen, maar in tegenstelling tot voorgaande jaren bleven de grote geldbedragen uit. "Daardoor heeft Ajax nu wel een heel brede selectie. Het coronajaar heeft in die zin gunstig uitgepakt voor Ajax. Het is nu aan Ten Hag om de ploeg goed te managen en iedereen tevreden te houden", zegt Van Hooijdonk. Gretige bank De gretigheid van de wisselspelers spatte er vanaf tegen Cambuur. Mede door de doelpunten van invallers Mohamed Daramy en Danilo wisten er maar liefst acht verschillende spelers een doelpunt te maken. In totaal wisten zelfs al twaalf verschillende spelers dit seizoen te scoren voor Ajax in de eredivisie. En er zijn pas vijf wedstrijden gespeeld.

Doelpuntenmakers Ajax - NOS

Met name voorin is de concurrentie moordend. Volgens Ten Hag is de interne strijd alleen maar goed en zorgt het ervoor dat de spelers elkaar naar een hoger niveau tillen. Daarbij zag de trainer dat hij ondanks de blessures van Davy Klaassen, Mohammed Kudus en Zakaria Labyad met Steven Berghuis alsnog een uitstekend alternatief had voor de nummer tien-positie. "Dan blijkt wel weer dat het heel goed is dat we een brede selectie hebben, zodat we blessures kunnen opvangen", aldus Ten Hag.

Quote Concurrentie is niet voor iedereen goed. Pierre van Hooijdonk

Van Hooijdonk, die zelf niet speelde in een tijd dat clubs de beschikking hadden over brede selecties, denkt dat de grote concurrentie in sommige gevallen ook een nadeel kan zijn. "Ik had in mijn tijd misschien één spits achter me, die ook nog eens duidelijk minder was. En daarachter kwam helemaal niks. Dat maakte het voor mij heel prettig, omdat je dan zekerheid had. Concurrentie is niet voor iedereen goed." "Daarbij worden aanvallers altijd afgerekend op statistieken. Dat kan leiden tot meer egoïsme binnen de ploeg. Dat aanvallers vaker voor zichzelf kiezen. Overigens zie ik dat bij Ajax nog helemaal niet."