Koeman slaat terug na fluitconcert: 'Niet meer het Barcelona van acht jaar geleden'

"De fans zijn ontevreden omdat we niet hebben gewonnen, maar ik denk dat niemand ontevreden kan zijn over de instelling van dit team", reageert Koeman op het fluitconcert dat hem en zijn ploeg ten deel valt na de 1-1.

De nieuwe realiteit bij Barcelona is dat het met hangen en wurgen een punt pakt tegen Granada, een ploeg die doorgaans in de onderste regionen van de Spaanse competitie te vinden is. En dat trainer Ronald Koeman zegt dat zijn elftal er naar omstandigheden nog het beste van gemaakt heeft ook.

"Als je kijkt naar de lijst van spelers die ik tot mijn beschikking heb, wat had ik dan nog meer moeten doen?", vraagt Koeman zich hardop af. "Dit is niet meer het Barcelona van acht jaar geleden."

De sterren die het vermaarde tiki-taka-voetbal speelden, zijn bijna allemaal vertrokken. Geen vlotte combinaties meer bij Barcelona, maar ouderwets pompen of verzuipen. Tegen Granada staan zelfs de verdedigers Gerard Piqué en Ronald Araújo in de spits, samen met Luuk de Jong.

Mede doordat Koeman zijn eigen contract bij de KNVB voor een flink bedrag zou hebben afgekocht, gaat het naar verluidt om een kleine dertien miljoen euro. "Ik ga niet meer over mijn toekomst praten", is Koeman stellig als hij daar weer mee geconfronteerd wordt.

Robert Moreno, de trainer van Granada, gooide ook al wat olie op het vuur door vooraf te stellen dat hij een Barcelona verwachtte dat zijn ware identiteit zou willen laten zien na de kansloze nederlaag in de Champions League tegen Bayern München van vorige week.

Moreno, in het verleden al werkzaam bij de Catalanen en daar geprezen om zijn scherpe analyses, maakt er geen geheim van ooit terug te willen keren in Camp Nou. "De dag dat Barcelona mij ooit zal benaderen om hoofdcoach te worden, zal ik zelfs op mijn knieën gaan..."

Ansu Fatu op de weg terug

Opsteker voor Koeman is dat Ansu Fati over een week weer beschikbaar is, wat de aanvallende opties wat vergroot.

Na de komende wedstrijden tegen Cádiz en Levante volgen de weken van de waarheid. In de competitie wachten daarna Atlético Madrid, Valencia en Real Madrid en tussendoor staan ook de Europese krakers tegen Benfica en Dynamo Kiev nog op het menu.

"Als we de spelers met diepgang niet hebben, moeten we het op een andere manier proberen", pareert Koeman de kritiek op zijn speelstijl. Om zich daarna op een cynisch toontje te verontschuldigen bij een journalist. "Als je me niet begrijpt, bied ik mijn excuses aan. Het is mijn schuld."