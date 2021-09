Weggestuurde volleyballer Plak doorbreekt stilte: 'Ben wat gaan drinken met teamgenoten'

Fabian Plak is tijdens het EK volleybal naar huis gestuurd, omdat hij met teamgenoten een bar heeft bezocht om wat te gaan drinken. Dat laat hij weten op zijn Instagram.

"De afgelopen dagen ontplofte mijn telefoon met berichten over wat er is gebeurd tijdens het EK", schrijft Plak. "Om voor iedereen duidelijk te zijn: ik ben naar de bar gegaan om met enkele teamgenoten wat te gaan drinken, dus ik heb de coronabubbel tijdens het toernooi verlaten. De bond besloot hierna om me naar huis te sturen."

De Nederlandse volleybalbond (Nevobo) wilde niet reageren en daarom besloot Plak om zelf uitsluitsel te geven. "Dit om voor iedereen duidelijk te zijn en een einde te maken aan alle geruchten", zo geeft hij aan.