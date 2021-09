Bondscoach Parsons luchtig over valse start Oranjevrouwen: 'Ik sliep prima'

Het was Parsons ook opgevallen dat zijn speelsters na de 1-1 tegen Tsjechië kritisch waren. Een stuk kritischer dan hij, maar dat moet kunnen. "Je moet zeggen wat je voelt en hoe jij het ziet. Het is niet: het een is goed en het ander slecht."

"Als je dat bekijkt, was het aantal dingen dat de speelsters hadden opgepikt al veel beter dan ik had gedacht. Dus positief of negatief; het is maar hoe je het bekijkt."

"Elk team heeft speciale talenten, Viv is speciaal. Maar om alles om die ene speciale speler te plannen, dat is het tegenovergestelde van mijn manier van werken. De superpower van ons team is altijd het team. En daarbovenop de kers op de taart, de speciale spelers. Er waren speelsters die niet in actie zijn gekomen, maar cruciaal waren in onze voorbereiding. Zij waren daarmee net zo belangrijk als Viv."

"We hebben vele wapens, veel aanvallend talent. Viv kreeg misschien tien of twintig procent van de kansen. Zijn we dan afhankelijk van haar? We creëerden halve kansen in plaats van grote, maar Viv maakt die af omdat ze heel speciaal is. We hebben veel spelers die kunnen scoren, maar we hebben het hier over de beste doelpuntenmaker in het voetbal."

Prima geslapen

Van een debuut, zijn debuut, dat in het water is gevallen wil Parsons ook al niet spreken. Hij heeft na het gelijkspel tegen de nummer 27 van de wereldranglijst prima geslapen. "De uitkomst is duidelijk: we kregen niet wat we wilden. Maar je kan alleen het proces controleren, hoe je werkt, traint en je voorbereidt."