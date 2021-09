Trudeau wint verkiezingen, maar loopt meerderheid in parlement opnieuw mis

In Canada heeft de partij van premier Justin Trudeau voor de derde keer op rij de verkiezingen gewonnen. Trudeau lijkt alleen opnieuw niet zijn gewenste meerderheid te krijgen, waarvoor zijn partij minimaal 170 zetels moest veroveren.

Canadese media zetten de partij op zo'n 155 zetels. Achter de Liberal Party lijken de Conservatieven op de meeste zetels uit te gaan komen.

De leider van de Conservatieven heeft het verlies van zijn partij toegegeven en heeft premier Trudeau gefeliciteerd met diens overwinning.

Extra vroege verkiezingen

De 49-jarige Trudeau kondigde in augustus de verkiezingen aan, twee jaar eerder dan gepland. Hij gokte er daarbij op te profiteren van het voorspoedig verlopen vaccinatieprogramma. De vaccinatiegraad in Canada is een van de hoogste ter wereld.

De populariteit van Trudeau is minder groot dan voorheen, maar de aanpak van de pandemie wordt algemeen wel als een groot succes gezien. Van de oppositie kreeg hij het verwijt de verkiezingen te hebben vervroegd voor persoonlijk gewin.

Geen coalities

In het land zijn er traditioneel geen coalities. Een partij heeft de meerderheid of vormt een minderheidsregering. Trudeau is sinds 2015 aan de macht in Canada. Na de vorige verkiezingen, in 2019, leidde hij het land met een minderheid, waardoor hij de oppositie nodig had om nieuwe wetten aangenomen te krijgen.

De afgelopen maanden liet Trudeau zich geregeld negatief uit over de samenwerking met oppositiepartijen. Via de huidige verkiezingen hoopte hij een meerderheid te veroveren. Maar op basis van de eerste prognoses lijkt er weinig voor hem te veranderen.