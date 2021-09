Aantal naturalisaties verdubbeld, duidelijk effect vluchtelingenstroom

Vorig jaar zijn 49.000 mensen genaturaliseerd tot Nederlander. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als in 2019, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee is het aantal naturalisaties bijna terug op het niveau van eind jaren 90.

Om Nederlander te worden door naturalisatie moeten immigranten in principe vijf jaar legaal in Nederland wonen en geslaagd zijn voor hun inburgeringsexamen. Daarnaast kregen vorig jaar bijna 7000 mensen de Nederlandse nationaliteit door andere regelingen, zoals adoptie en optie.

De meeste immigranten die vorig jaar zijn genaturaliseerd, zijn geboren in Syrië. Het waren er ruim 15.000, dat is 4 op de 10. Ze kwamen tijdens de grote vluchtelingenstroom in 2014 en 2015 naar Nederland.

Andere veel voorkomende landen van herkomst zijn Eritrea (3600), Sovjet-Unie/Rusland (2000) en India (2000). Ook werden 9000 mensen genaturaliseerd die statenloos waren of een onbekende nationaliteit hadden.

Naturalisatietoets

Het aantal naturalisaties is sinds eind jaren 90 niet zo hoog geweest. Het hoogtepunt was 1996, toen bijna 79.000 immigranten tot Nederlander werden genaturaliseerd. In die tijd ging het vooral om Turken, Marokkanen en voormalig Joegoslaven.

Sindsdien daalde het aantal snel, vooral door de naturalisatietoets die in 2003 werd ingesteld. In de jaren daarna lag het aantal vrij stabiel rond de 20.000 per jaar, totdat het in 2019 weer begon te stijgen.