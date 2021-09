Advies: drie nieuwe migrainemedicijnen onder voorwaarden in basispakket

Het Zorginstituut Nederland adviseert drie nieuwe medicijnen tegen migraine op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om drie zogenoemde CGRP-remmers: erenumab, fremanezumab en galcanezumab. De remmers zijn specifiek tegen migraine ontwikkeld en werken preventief.

Het instituut stelt in het advies, dat is gericht aan de minister van Medische Zorg, wel een aantal voorwaarden. Zo komen enkel patiënten met chronische migraine (meer dan vijftien hoofdpijndagen per maand) in aanmerking voor de vergoeding.

Daarnaast moeten bij die patiënten de twee andere behandelmethoden tegen migraine die al worden vergoed niet effectief blijken en moet er tijdig gestopt worden met de medicijnen als ze niet werken.

'Enorme verbetering kwaliteit van leven'

Er is zo'n 20 procent kans dat de medicijnen aanslaan, schrijft het Zorginstituut, wat dan leidt tot een halvering van het aantal migrainedagen. "Voor die mensen betekent dat een enorme verbetering van hun kwaliteit van leven", aldus het instituut, dat de werking van nieuwe medicijnen beoordeelt en de overheid adviseert die wel of niet op te nemen in het basispakket.

De remmers kosten zo'n 6000 euro per patiënt per jaar. Het Zorginstituut schat dat tussen de 2700 en 3600 patiënten met chronische migraine in aanmerking komen voor de medicijnen.

Vergoeding voor zeer beperkte groep

Hoofdpijnnet, een netwerk voor mensen met migraine en andere soorten chronische hoofdpijnen, reageert "zeer kritisch" op het advies, en dan met name op de voorwaarden.

Volgens het netwerk komt de vergoeding voor de "baanbrekende" medicijnen beschikbaar voor een "zeer beperkte groep migrainepatiënten". De patiëntenorganisatie wil dat de remmers vergoed worden voor iedereen die vier of meer migrainedagen per maand heeft.

Ook vindt het netwerk het "ronduit onethisch" dat patiënten met chronische migraine eerst de twee andere behandelmethoden verplicht moeten ondergaan voordat ze de remmers vergoed krijgen.

Het Zorginstituut adviseert de medicijnen nog niet voor migrainepatiënten met minder dan veertien hoofdpijndagen per maand in het basispakket op te nemen, omdat er nog geen "onderzoeksdossier" is ingediend voor deze groep. "Zodra de farmaceutische bedrijven hun aanvraag indienen, kan het Zorginstituut starten met een beoordeling", schrijft het instituut.