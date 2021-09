Shell vertrekt voor miljarden uit grootste Amerikaanse olieveld

Olie- en gasconcern Shell verkoopt al zijn bezittingen in het grootste Amerikaanse olieveld aan concurrent ConocoPhillips. De deal levert het Brits-Nederlandse bedrijf 9,5 miljard dollar op. Omgerekend gaat het om meer dan 8 miljard euro.

Shell was al langer op zoek naar kopers voor zijn bezittingen in het olie- en gasrijke gebied Permian Basin, dat in het westen van Texas en zuidoosten van New Mexico ligt. Het gebied staat bekend om zijn schaliewinning. Shell was er sinds 2012 actief.

In een persbericht omschrijft Wael Sawan, de Shell-directeur die gaat over het zoeken en winnen van olie en gas, de deal met ConocoPhillips als "zeer overtuigend", die past in de koers waarin het bedrijf "waarde verkiest boven volume". Het geld zal deels aan aandeelhouders worden uitgekeerd en deels worden gebruikt om de balans te versterken.

Onder druk door uitspraak

In mei oordeelde de rechtbank in Den Haag nog dat Shell wereldwijd de verantwoordelijkheid heeft de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen en dat het daar op korte termijn werk van moet maken. Eind 2030 zou de CO2-uitstoot met netto 45 procent teruggedrongen moeten zijn ten opzichte van 2019, zo vonniste de rechter.

Sindsdien staat Shell onder druk bezittingen te verkopen. Het is niet duidelijk of dat ook de aanleiding is voor de verkoop van de bezittingen in het Permian Basin. Het bedrijf doet daarover in het persbericht geen uitlatingen.

In het bericht benadrukt Shell wel al meer dan honderd jaar energie te leveren aan Amerikaanse klanten en dat het ook "de komende decennia" leidend wil blijven in het land.