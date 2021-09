Druk op Koeman neemt toe na nieuwe domper Barcelona: 1-1 tegen Granada

Ronald Koeman - ANP

"Ik weet dat we moeten winnen", gaf Ronald Koeman daags voor Barcelona-Granada aan. Maar gewonnen werd er niet. Sterker, Barcelona wist in eigen huis ternauwernood een beschamende nederlaag tegen de laagvlieger in La Liga te voorkomen: 1-1. En dat terwijl er in Catalonië al de hele week verwoed aan Koemans stoelpoten wordt gezaagd. Voorzitter Joan Laporta zou direct tekenen van herstel willen zien, na de zo pijnlijke en kansloze 3-0 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League. Maar die tekenen waren tegen Granada schaars. Vroege tegentreffer Binnen twee minuten lag de bal in het net achter doelman Marc-André ter Stegen. Domingos Duarte kopte raak, na halfslachtig verdedigen van Sergio Busquets en Frenkie de Jong, die de centrumverdediger bij de tweede paal kwijt was geraakt. Barcelona had in het restant van de eerste helft veel meer balbezit dan de tegenstander, maar deed daar weinig mee. Alleen kort voor rust werd het vijandelijke doel ineens veelvuldig bestookt, maar zonder succes.

Ronald Koeman, Alfred Schreuder en Henke Larsson op de bank bij Barcelona - ANP

Koeman probeerde in te grijpen met het inbrengen van Luuk de Jong als spits, waardoor Memphis Depay naar de linkerflank verhuisde. Maar ook in de tweede helft kwam Barcelona moeizaam tot kansen. Lange halen Zó moeizaam, dat Koeman buitenspeler Yusuf Demir naar de kant haalde en zijn lange verdediger Gerard Piqué inbracht als extra stormram naast Luuk de Jong. Om dan maar via lange halen en veel voorzetten verlossing te vinden, in het Camp Nou dat zich nog niet zo heel lang geleden vergaapte aan het tiki-taka van Xavi, Messi en Iniesta. Tien minuten voor tijd viel de bal plots op het hoofd van Luuk de Jong, op zo'n vier meter van het doel, maar de spits mikte over. Een nederlaag dreigde, in eigen huis en tegen een ploeg die nog niet gewonnen had in La Liga. Maar die werd op de valreep afgewend, op een manier die bij het spel van Barcelona paste. Gavi gooide de bal nog maar eens voor het doel, waar ook Ronald Araujo zich inmiddels gemeld had. De Uruguayaanse centrumverdediger deed wat Luuk de Jong niet was gelukt: van dichtbij raak koppen.

Memphis Depay - ANP