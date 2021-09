Ruime zege brengt Napoli terug aan kop in Serie A

Napoli heeft de koppositie in de Serie A weer overgenomen van Internazionale. De ploeg won de uitwedstrijd tegen Udinese met 4-0 en heeft als enige ploeg nog geen punten laten liggen.

Udinese, waar de Nederlandse verdediger Bram Nuytinck de aanvoerdersband draagt, had de laatste twee wedstrijden gewonnen. Tegen Napoli had de nummer zes van de ranglijst echter weinig in te brengen.

Bij rust stond Napoli al op een comfortabele 2-0 voorsprong door doelpunten van Victor Osimhen (na een lob van Lorenzo Insigne) en Amir Rrahmani.

Vroeg in de tweede helft besliste Kalidou Koulibaly de wedstrijd definitief, voordat oud-PSV'er Hirving Lozano in de slotfase nog de vierde voor Napoli maakte.

Napoli is door de overwinning koploper met twaalf punten, gevolgd door Internazionale en AC Milan met tien punten. Juventus staat achttiende en heeft na vier wedstrijden al tien punten achterstand op Napoli.