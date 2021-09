Rokje voor vrouwen niet langer verplicht bij Utrechtse hockeyclub

De hockeyclub Utrechtse Studenten Hockey Club (USHC) verplicht vrouwelijke leden niet langer om een rokje te dragen. Mannen hoeven niet meer gedwongen een broekje aan. Iedereen mag voortaan zelf kiezen.

Het is de eerste actie van een speciaal aangesteld inclusiepanel bij de club, dat ervoor moet zorgen dat alle leden zich thuis voelen. "Het inclusiepanel is ervoor bedoeld om te zoeken naar een manier hoe wij de club veilig kunnen maken voor iedereen. Dus ook voor transgenders of genderneutrale personen", zegt Willem Vos van USHC tegen RTV Utrecht.

Jarenlang stond het in het Huishoudelijk Reglement van USHC: "Het clubtenue bij wedstrijden bestaat voor mannen uit een broekje, en vrouwen dragen een rok".

Clubkostuum

"We kwamen erachter dat dit nog steeds in ons reglement stond, en dat vonden we eigenlijk heel vreemd en ergens ook een beetje seksistisch", zegt Vos. "Dat is natuurlijk eigenlijk niet meer van deze tijd. Het zou niet een drempel moeten zijn, wat je wilt dragen, dat moet een eigen keuze zijn."

Nu staat er in het reglement: "Het clubkostuum voor alle leden is: wit shirt met rode kraag en zwarte bies, zwarte broek of rok en rode kousen."