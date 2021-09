GGD-medewerkers op non-actief op verdenking van QR-fraude

Een aantal medewerkers van de GGD is op non-actief gesteld vanwege mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen in verschillende GGD-regio's. De medewerkers hebben mogelijk misbruik gemaakt van een systeem waar zij vanwege hun werkzaamheden toegang tot hadden.

Dat meldt demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. De medewerkers zouden op aanvraag valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, waardoor er onterechte QR-codes konden worden gemaakt. De fraude werd enkele weken geleden ontdekt, schrijft De Jonge.

Niet duidelijk is om hoeveel medewerkers het gaat en hoeveel valse vaccinatiebewijzen mogelijk zijn uitgegeven. GGD-koepel GGD GHOR Nederland wil vanwege het lopende onderzoek geen verdere informatie geven.

Er is inmiddels aangifte gedaan tegen de medewerkers. Een 20-jarige man uit Alphen aan den Rijn is eerder vandaag opgepakt. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, zo meldt de politie.

GGD: dit tolereren we niet

"Wij tolereren niet dat medewerkers hun werkzaamheden bij de GGD'en of in het landelijk callcenter misbruiken voor het plegen van fraude", zegt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland in een verklaring.

GGD-medewerkers moeten altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen en een geheimhoudingsverklaring tekenen.

"Helaas kunnen we, ondanks alle waarborgen, niet volledig uitsluiten dat er medewerkers zijn die misbruik maken van het systeem waartoe ze vanwege hun werkzaamheden toegang hadden", zegt de woordvoerder. "Indien een overtreding ontdekt wordt, wordt hier direct op geacteerd. Hetgeen kan leiden tot aangifte en ontslag op staande voet."