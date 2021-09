Deze zomer minste aanvragen voor loonsteun tot dusver

Aanvragen kan sinds 26 juli. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor de regeling. Indieners kunnen maximaal 80 procent omzetverlies opgeven. 85 procent van de loonkosten worden bij goedkeuring gecompenseerd.

Voor deze zesde periode van de NOW kwamen er 18.000 aanvragen binnen, het kleinste aantal tot dusver. De werknemers voor wie de aanvraag voor loonsteun is goedgekeurd, zo'n 217.000, hebben in totaal een bedrag van 356 miljoen euro ontvangen.

In de zesde periode dat de coronasteunregeling wordt aangeboden, zijn de minste aanvragen voor loonsteun ingediend. Horeca en catering vroegen in het derde kwartaal het vaakst de NOW-regeling aan. De sector vervoer en logistiek ontving het meeste geld. Dat meldt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), dat de regeling uitkeert.

Einde overheidssteun in zicht

Per 1 oktober stopt het kabinet met de steunmaatregelen voor bedrijven en ondernemers. De regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en verschillende fiscale maatregelen worden vanaf die datum niet meer verlengd. Er blijft een aantal specifieke ondersteunende maatregelen van kracht. Voor de nachthoreca, die gedwongen gesloten is, is het kabinet bezig met een speciale financiële regeling.

Er is sinds de coronacrisis al ruim 76 miljard euro aan overheidssteun uitgekeerd.