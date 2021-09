Hoe een Poolse noodtoestand de toestand van migranten onzichtbaar maakt

Sommige mensen proberen toch te helpen. Eén van die mensen is arts Paulina Bownik. "De noodtoestand is 3 september ingevoerd, sindsdien hebben we geen idee wat er met die mensen gebeurt", zegt ze tegen Nieuwsuur. "De mensen zijn er misschien niet goed aan toe, want dit zijn geen humane omstandigheden. Het is er echt koud. Het is een drassig terrein."

'Als we hier kunnen zijn, dan zijn we hier' - NOS

De Poolse grensbewaking maakt er geen geheim van dat ze mensen terugstuurt over grens, zonder dat ze asiel kunnen aanvragen. Integendeel: een woordvoerder vertelt Nieuwsuur precies om hoeveel mensen het gaat.

"Alleen al in september hebben we ruim 3500 pogingen geregistreerd om de grens illegaal te overschrijden", zegt woordvoerder Katarzyna Zdanowicz. "In totaal hebben we in september ruim 120 illegale migranten aangehouden die de Pools-Wit-Russische grens overstaken." Die mensen hebben wel recht op een asielaanvraag. In alle andere gevallen, ruim 3300 keer zijn mensen dus wel terug de grens over gestuurd.

Pushbacks zijn in strijd met de Europese asielregels, maar de Poolse regering kan dankzij een nieuwe speciale verordening migranten makkelijker terugsturen. De woordvoerder van de grenswacht is er transparant over. "Ze worden geïnformeerd dat ze illegaal in ons land verblijven en teruggebracht naar de grenslijn, ofwel terug naar Wit-Rusland."

Schenden van mensenrechten

Wat er precies gebeurt in het gebied, is door de noodtoestand moeilijk te controleren. Media mogen er niet meer komen. Wat we wel zien, komt vooral van de Wit-Russen: het regime toont vrijwel dagelijks beelden van de slechte omstandigheden van de migranten, om te tonen hoe Polen én de Europese Unie mensenrechten schenden.