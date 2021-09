Medisch mondkapje en coronabewijs nodig in de Oostenrijkse skilift

Oostenrijk voert aanvullende coronamaatregelen in voor het komende skiseizoen. Zo mogen wintersporters alleen de skilift in met een coronapas en gaat de après-ski onder voorwaarden open. In de liften moet verplicht een medisch FFP2-mondkapje worden gedragen.

"Strenge regels, veilige winter", zo kondigde het Oostenrijkse kabinet de aanvullende regels aan. Voor Oostenrijk geldt de zogeheten 3G-regel, wat staat voor gevaccineerd, genezen of getest. Een negatieve testuitslag van een antigeen, PCR- en sneltest is vooralsnog geldig. Daar staat tegenover dat de afstandsregels en capaciteitsbeperkingen in skiliften komen te vervallen.

Maar de Oostenrijkse minister voor Toerisme Elisabeth Köstinger was duidelijk: "Wie een veilige en zorgeloze wintervakantie tegemoet wil gaan, moet zich laten vaccineren". Als het aantal besmettingen toeneemt, kunnen de autoriteiten de maatregelen nog verder aanscherpen.

Zwitserland

In Oostenrijk gaan de skigebieden dus open, maar voor andere landen is dat nog niet helemaal zeker. Zwitserland hield vorig jaar, als een van de weinige landen in Europa, de pistes open. Dit jaar kan skiën daar waarschijnlijk ook, maar over extra regels is nog niets bekendgemaakt.

Vorige week hintten hoge ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid wel op de invoering van een coronapas voor wintersporters, schrijven Zwitserse media. Voor de horeca in het land is een coronapas al verplicht en binnen moeten mondkapjes worden gedragen.

Omdat wintersport recreatief is, is het gelegitimeerd om ook hiervoor ook de pas te laten gelden, redeneren de autoriteiten.

Frankrijk

Ook voor Frankrijk is de invoering van de pas voor wintersporters eveneens waarschijnlijk, melden Franse media. Op veel plaatsen in het land is de zogenoemde 'gezondheidspas' al verplicht, bijvoorbeeld in de horeca en op plekken waar meer dan vijftig mensen samen zijn.

"Ik zie niet in waarom de skigebieden niet open kunnen", zei de Franse onderminister van Toerisme eerder. "We hebben de nachtclubs heropend en ik zie niet in waarom dat niet voor de skiliften zou kunnen." De minister heeft vandaag overlegd met de brancheorganisatie van exploitanten van skiliften.

Over de gebieden in Italië is nog niets bekend.