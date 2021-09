In het zuiden van Madagaskar is de enige maaltijd van de dag cactussoep

Honger wordt vaak aangedreven door conflict zoals in het noorden van Ethiopië en Jemen. Maar dat is niet het geval in het zuiden van Madagaskar, een eiland ten oosten Afrika. Daar wijst de Verenigde Naties naar klimaatverandering als hoofdoorzaak van een tekort aan voedsel.

De kleine Tema Nomesoa is zeventien maanden oud maar kruipt of loopt niet. Een verpleegster weegt haar: 5,2 kilo. Zijn 20-jarige moeder at de afgelopen jaren vooral cactusvruchten. "Groeiachterstand begint al in de baarmoeder," vertelt verloskundige Ravoniarisoa. "Cactusvruchten zijn weinig voedzaam, er zit geen eiwit of goede vetten in."

Ondervoeding was nooit helemaal weg in Madagaskar, maar neemt nu in rap tempo toe. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties vreest dat tegen april volgende jaar een half miljoen kinderen ondervoed is.

Ruim een miljoen mensen kampen in het afgelegen zuiden van het land met een tekort aan voedsel, vertelt woordvoerder van WFP Shelley Thakral via Zoom. En 18.000 bevinden zich in wat ze de 'catastrofale fase' noemen, waarbij mensen niets meer te eten hebben. "Mensen die geen rol spelen in klimaatverandering, zijn nu slachtoffer."

Afrika-correspondent Elles van Gelder maakte deze productie samen met Gaëlle Borgia, een lokale journalist in Madagaskar. Madagaskar laat geen internationale reizigers toe, dus maakte de NOS deze reportage op afstand in samenwerking met een lokaal team.