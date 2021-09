Lava op La Palma slokt honderd huizen op en stroomt traag richting oceaan

Het kustplaatsje Puerto Naos ligt in de gevarenzone. De inwoners zijn inmiddels geëvacueerd. In de regio hebben 5500 mensen hun huis moeten verlaten, onder wie tientallen Nederlandse toeristen.

Meer dan honderd huizen zijn beschadigd of verzwolgen door de lava. "De voorkant van het gesteente is op sommige plekken twaalf meter hoog. Het eet huizen op en stroomt eroverheen", zegt correspondent Rop Zoutberg. "Als een soort slak kruipt de lava door het landschap naar de oceaan."

De lava bewoog eerder vandaag met een snelheid van 300 meter per uur richting de Atlantische Oceaan en werd daar rond 21.00 uur Nederlandse tijd verwacht. Maar halverwege de avond maakten onderzoekers bekend dat de lava zich steeds langzamer voortbeweegt en waarschijnlijk vandaag niet meer in het water aankomt. Autoriteiten vrezen voor explosies en het vrijkomen van giftige gassen als de lavastromen het water bereiken.

De vulkaanuitbarsting op La Palma is nog altijd in volle gang. Stromen lava zijn onderweg naar de westkust van het Canarische eiland, maar gaan inmiddels langzamer dan eerder werd gemeld.

"Heel Spanje leeft mee met La Palma", zei de Spaanse premier Sánchez bij een bezoek aan het eiland. Hij zegt dat de staat alle middelen ter beschikking stelt aan de burgers van het eiland.

De brandweer en het leger houden de situatie in de gaten en grijpen in als er brandjes ontstaan rond de lavastroom. Tot nu toe zijn er geen berichten over slachtoffers.

Toeristen nemen het zekere voor het onzekere en vertrekken naar huis: