Lava op La Palma slokt honderd huizen op en stroomt richting oceaan

De vulkaanuitbarsting op La Palma is nog altijd in volle gang. Stromen lava zijn onderweg naar de westkust van het Canarische eiland en bereiken naar schatting rond 21.00 uur Nederlandse tijd de Atlantische Oceaan.

Meer dan honderd huizen zijn beschadigd of verzwolgen door de lava. "De voorkant van het gesteente is op sommige plekken twaalf meter hoog. Het eet huizen op en stroomt eroverheen", zegt correspondent Rop Zoutberg. "Als een soort slak kruipt de lava door het landschap naar de oceaan."

Het kustplaatsje Puerto Naos ligt in de gevarenzone. Met een snelheid van zo'n driehonderd meter per uur stroomt de lava naar het toeristische dorpje. De inwoners zijn inmiddels geëvacueerd. In de regio hebben 5500 mensen hun huis moeten verlaten, onder wie tientallen Nederlandse toeristen.

Eerder vandaag bereikte de lavastroom de eerste huizen: