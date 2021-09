Van Dijk 'intens blij' met tweede wereldtitel tijdrijden: 'Voor mij het ultieme'

"Ik wist niet dat ik zo emotioneel zou worden", was de eerste reactie van Van Dijk nadat duidelijk was dat ze voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen tijdrijden was geworden. De eerste keer dat ze de wereldtitel greep, was in 2013.

"Tijdrijden is voor mij gewoon het mooiste dat er is", legt de 34-jarige Nederlandse uit. "Het is misschien niet de hoogst aangeschreven discipline, maar ik vind dit zo'n prachtig onderdeel en ik heb er zo veel passie voor. Dit was voor mij het ultieme, om nog een keer te winnen. Het is een droom die uitkomt. Ik ben er intens blij mee."

"Het voelt dit keer wel anders dan in 2013. Toen was ik de topfavoriet en maakte ik het waar. Dat was fantastisch, maar daarna was het moeilijk om het waar te blijven maken. Ik denk dat ik er nu veel harder van kan genieten. Toen voelde ik de druk dat ik het moest blijven laten zien, nu weet ik niet hoe lang ik nog doorga met fietsen."

Marlen Reusser was Van Dijk elke keer te snel af in tijdritten en ook op het WK leek het goud lange tijd naar de Zwitserse te gaan. Van Dijk zag het allemaal aan vanuit de hotseat. "Dat was zenuwslopend. Reusser had snellere tussentijden, dus ik dacht dat ze ook aan de finish sneller zou zijn. Maar uiteindelijk verliest ze nog op het einde."

Van Dijk begon optimaal voorbereid aan de tijdrit en voelde dat een plaats in de topdrie erin zat. "Ik heb hier heel hard naartoe getraind, heb er alles aan gedaan. En op het laatst heb ik erop vertrouwd dat het genoeg was. Een podiumplaats had ik wel verwacht, maar Reusser was de afgelopen twee weken sterker."

Helemaal vlekkeloos ging het echter niet voor Van Vleuten, die in Tokio olympisch kampioen werd. "Ik had na de eerste bocht al geen communicatie meer. Daarom ben ik ook blij dat het verschil 24 seconden was en niet 1 of 2, want dan had de communicatie wel echt een verschil kunnen maken."

Gemengde ploegentijdrit

Over twee dagen moeten Van Dijk en Van Vleuten alweer aan de bak, bij de gemengde ploegentijdrit. "We gaan vrolijk verder", aldus Van Dijk, die ook op dat onderdeel de wereldtitel niet onmogelijk acht. "Waarom niet, nu we er toch zijn..."

Bij de gemengde estafette vormen Van Dijk en Van Vleuten een team met Riejanne Markus, Bauke Mollema, Jos van Emden en Koen Bouwman.