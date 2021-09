Burgemeester Almelo wil helderheid over behandeltraject 'kruisboogschutter'

Burgemeester Gerritsen van Almelo wil dat zorginstanties de hulp die zij de afgelopen tijd verleenden aan een Almeloër die van een fatale steekpartij wordt verdacht, in kaart brengen. De burgemeester wil inzicht in het hulptraject, de contactmomenten met de man en de onderlinge samenwerking tussen hulpverleners.

De 28-jarige man wordt ervan verdacht dat hij vrijdag zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht heeft doodgestoken. Hij zou lijden aan psychoses en meerdere malen zijn opgenomen.

Toen de politie na een melding over een steekincident aankwam bij zijn woning, stond de verdachte met een kruisboog op het balkon en schoot hij op agenten. De man raakte bij zijn aanhouding zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. Vandaag is zijn voorarrest met twee weken verlengd.

Vragen van nabestaanden

"Er zijn veel vragen van vooral nabestaanden van de betrokkenen", zegt burgemeester Gerritsen tegen RTV Oost. "Wij vinden daarom dat goed uitgezocht moet worden wat er aan de hand was met de verdachte. Ik vertrouw erop dat elke instantie die de afgelopen maanden contact heeft gehad met de man, de verantwoordelijkheid neemt om zelf na te gaan hoe er gehandeld is, hoe er contact is geweest en hoe de onderlinge samenwerking is verlopen. Zodat er een beeld komt dat objectief getoetst kan worden."