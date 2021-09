Noorwegen levert meer gas, maar krapte in Europa duurt nog jaren

Het Noorse staatsolie- en gasbedrijf Equinor gaat vanaf 1 oktober meer gas leveren aan Europa. Het gaat om 2 miljard kubieke meter extra gas voor de komende herfst- en winterperiode. Na het Russische Gazprom is Equinor de grootste gasleverancier van Europa. Het bedrijf heeft van de Noorse overheid toestemming gekregen om extra gas te halen uit twee velden voor de Noorse kust.

Volgens Equinor is het een goed moment voor extra gasleveranties omdat de Europese markt kampt met tekorten. Door een koud voorjaar is de gasvoorraad gekrompen en die voorraden zijn de afgelopen maanden onvoldoende aangevuld. De vraag naar gas is door het economische herstel na corona bovendien gestegen en Rusland levert minder gas dan voorheen. Door de schaarste loopt de gasprijs op en kunnen miljoenen huishoudens een fors hogere energierekening verwachten.

"Niet de oplossing"

Energiespecialist Jilles van den Beukel van het The Hague Center for Strategic Studies zegt dat de Noorse levering "een klein beetje" helpt. "Het is mooi dat ze het doen, maar het is niet de oplossing en niet het einde van de krapte", zegt hij. Van den Beukel wijst erop dat de totale Noorse gasexport naar Europa zo'n 105 à 110 miljard kubieke meter is, op een totaal gasverbruik in de EU van rond de 400 à 450 miljard kuub.

Van den Beukel verwacht dat de krapte de komende jaren zal blijven. De oplossing is volgens hem een combinatie van minder vraag naar gas, bijvoorbeeld door meer isolatie en hybride warmtepompen, en meer aanbod. Dat laatste zou kunnen via de omstreden Russische gaspijpleiding Nord Stream 2, door de productie van gas in Noordwest-Europa op peil te houden en door de aanvoer van vloeibaar gas (lng).

"En dat laatste is een wereldmarkt", zegt Van den Beukel. "Tussen 2010 en 2015 hadden we behoorlijk hoge gasprijzen, met name in Azië. Toen zijn er heel veel nieuwe lng-projecten gestart, maar zo'n fabriek bouwen duurt een jaar of vijf. En de stroom aan nieuwe projecten is de komende jaren veel minder." Pas rond 2025 verwacht Van den Beukel weer meer lng, als een grote uitbreiding van een project in Qatar wordt afgerond.

"Niemand weet wat de gasmarkt gaat doen. Maar een van de scenario's is: het zou tot 2025 wel eens krap kunnen zijn, en daarna zien we wel weer", zegt Van den Beukel.