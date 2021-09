Groen licht: Van der Poel start in wegrace op WK wielrennen

Mathieu van der Poel kan zondag van start gaan in de wegrace bij de WK wielrennen in België. De renner van Alpecin-Fenix kampte met een rugblessure, maar is op tijd fit.

"Mathieu heeft niet de ideale aanloop naar dit WK gehad, maar hij geeft zeker een extra dimensie aan onze wegploeg", reageerde bondscoach Koos Moerenhout. "Het vergroot onze kansen op succes dat hij meedoet."

Van der Poel stond door een rugblessure anderhalve maand aan de kant. "Hij is vermoedelijk niet de uitgesproken favoriet vanwege zijn fysieke problemen in de aanloop naar dit WK, maar hij zal zeker een renner zijn waar naar gekeken wordt. Ik ben blij dat hij van start gaat", zegt Moerenhout.

Van der Poel keerde op 12 september terug op de weg in de Antwerp Port Epic, een wedstrijd die hij meteen won. De wielrenner werd afgelopen zaterdag achtste in de Primus Classic en een dag later 46ste in de Gooikse Pijl.