VS laat gevaccineerde reizigers uit EU vanaf november weer toe

Het nieuwe beleid betekent het einde van een verbod op reizen tussen de VS en de EU dat oud-president Trump vorig jaar instelde bij het begin van de coronacrisis. President Biden zet na achttien maanden een punt achter dat beleid. Ook reizigers uit onder andere het Verenigd Koninkrijk, China en Brazilië mogen vanaf november weer naar de VS reizen, onder dezelfde voorwaarden.

Het is nog niet duidelijk of de Verenigde Staten onderscheid gaan maken tussen de verschillende vaccinaties die reizigers hebben gekregen. Het AstraZeneca-vaccin is bijvoorbeeld (nog) niet goedgekeurd door de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten, maar staat wel op de lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De vaccins van Pfizer, Moderna en Janssen zijn wel goedgekeurd in de VS.

Volgens corona-coördinator Zients is het aan de gezondheidsdienst CDC om te bepalen of mensen die zijn gevaccineerd met vaccins die niet in de VS zijn toegelaten, alsnog het land in mogen.