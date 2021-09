'Geen eenduidige oorzaak voor schade aan huizen bij kanaal Almelo'

Volgens de provincie is na onderzoek wel duidelijk dat van piping, waarbij zand wegspoelt onder de fundering van huizen, geen sprake is. Veel bewoners dachten dat hun huizen daardoor waren verzakt.

Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat veen een grote rol speelt bij de verzakking van de panden. Het veen zou zijn gekrompen als gevolg van de lagere stand van het grondwater. De vraag is alleen in hoeverre die verlaging van het grondwaterpeil te maken heeft met de werkzaamheden aan het kanaal. Het kan een gevolg zijn van de warme zomers.

De afgelopen tijd werden twintig woningen bekeken. Tot het onderzoek was besloten nadat er in de afgelopen jaren honderden meldingen van schade aan woningen langs het kanaal waren binnengekomen. De waterweg werd tussen 2011 en 2016 uitgebaggerd zodat ook grotere schepen er gebruik van kunnen maken,

Er is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor de schade aan woningen langs Kanaal Almelo-De Haandrik tussen Almelo en Coevorden. De schade is veroorzaakt door een combinatie van factoren, blijkt uit nieuw onderzoek door Deltares. De provincie heeft de uitkomsten vandaag bekendgemaakt.

In 2013 meldden de eerste bewoners dat hun huizen verzakten. Gaandeweg liepen steeds meer woningen langs het kanaal schade op. Aanvankelijk kwamen de meldingen vooral uit Vroomshoop, Vriezenveen en Daarlerveen. Later meldden zich ook bewoners van Bergentheim en Beerzerveld. Inmiddels zijn zo'n 400 meldingen geregistreerd.

Lichamelijke en psychische klachten

Sommige bewoners durven niet meer thuis te wonen, bijvoorbeeld omdat de gasleidingen In hun huizen zijn verzakt. Ook kampen veel gedupeerden met lichamelijke en psychische klachten als gevolg van de affaire.

Leonie Schonewille is een van hen. In 2019 verhuisde zij met haar gezin met drie kinderen naar een woonunit in de achtertuin. Hun 'echte' huis is onbewoonbaar.

"Pas een paar weken geleden is de stroom op de juiste manier aangelegd, waardoor ik nu eindelijk zelf kan koken. Dat heb ik hier al die tijd niet gekund", zegt ze tegen RTV Oost. Ze moest er op eigen kosten een airco laten plaatsen omdat het in de zomer te heet wordt in haar tijdelijke onderkomen. En in de winter zijn de energiekosten torenhoog.

Vanuit de wooncontainers kijkt ze uit op het huis dat ze in 2011 kocht, het jaar waarin de werkzaamheden aan het kanaal begonnen. Het huis staat er, daarmee is alles gezegd. Leonie gaat er nauwelijks naar binnen. "Ik heb daar niets te zoeken."

Hulp voor gedupeerden

Ongeacht de uitkomst van de onderzoeken beloofde de provincie Overijssel eerder al de mensen met schade te helpen. "Als de schade door de overheid is veroorzaakt, wordt die vanzelfsprekend vergoed. Maar we willen ook de helpende hand bieden bij schade die niet is veroorzaakt door de overheid", zei de verantwoordelijke gedeputeerde daarover.

Er is bij omwonenden van het kanaal heel veel onvrede over de hoogte van de schadevergoedingen. Ze vinden dat ze recht hebben op veel meer geld.

Het college van Gedeputeerde Staten wil de 400 bewoners snel duidelijkheid geven over de volgende stap, naar aanleiding van het onderzoek van vandaag. Woensdag wordt daar meer over bekend.